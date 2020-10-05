Кудрин предрек сильный спад российской экономики

Спад российской экономики на фоне пандемии коронавируса может составить 4-5 процентов, что окажется хуже ожиданий правительства. Сильный спад предрек глава Счетной палаты Алексей Кудрин, его слова приводит РБК.

Он напомнил о прогнозе, согласно которому в 2021 году должен был начаться восстановительный рост. При этом в нем есть неучтенный фактор, отметил глава Счетной палаты. «Должен сказать, что прогноз не учитывает второй волны COVID-19, которая, по сути, к сожалению, началась», — констатировал Кудрин.

Он указал, что точных оценок относительно положения экономики пока не сделано, но прогноз, скорее всего, придется корректировать. «Планирование, что в следующем году мы выйдем на больше чем 3 процента роста, можно ожидать, если считать этот год годом отскока после кризиса, после снижения, но в последующие годы, в 2022-м и 2023-м, ожидания роста выше 3 процентов являются оптимистическими», — заключил Кудрин.

В конце сентября первый вице-премьер России Андрей Белоусов говорил, что подобного спада в российской экономике не было с 2009 года. В частности, он напомнил о том, что объем ВВП и реальные располагаемые доходы населения обрушились на 8 процентов, а уровень безработицы за несколько месяцев подскочил до 6 процентов — более чем на миллион человек.

В то же время в Кремле указывают, что восстановление экономики началось еще летом. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в России ситуация оказалась в целом лучше, чем в других странах. Если во втором квартале 2020 года российский ВВП обвалился на 8,5 процента, то в США он рухнул на 9,5 процента, а в еврозоне — на 15 процентов.