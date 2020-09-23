В России оценили спад экономики

Подобного спада в российской экономики, который происходит сейчас на фоне кризиса, не было с 2009 года. Такую оценку дал первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает РИА Новости.

Он напомнил, что объем ВВП и реальные располагаемые доходы населения обрушились на 8 процентов, а уровень безработицы за несколько месяцев подскочил до 6 процентов — более, чем на миллион человек. Одновременно Белоусов подчеркнул, что в стране приняли ряд мер для поддержки населения и наиболее пострадавших отраслей. «Всего только из федерального бюджета было затрачено финансовых ресурсов более чем на 4 триллиона рублей — это 3,9 процента ВВП», — добавил Белоусов.

По словам российского президента Владимира Путина, восстановление экономики после пандемии коронавируса началось еще в июне. Глава государства настаивает: в России ситуация оказалась лучше, чем в других странах.

Согласно прогнозам Всемирного банка, восстановление мировой экономики займет по крайней мере пять лет. При этом, беднейшие страны пострадают от кризиса сильнее. В общей сложности, суммарный ущерб мировой экономике составит семь триллионов долларов к концу 2021 года.