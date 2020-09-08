В России оценили неглубокий спад экономики

Спад экономики России оказался не таким глубоким, как во многих странах мира, оценил премьер-министр Михаил Мишустин. Он указал, что восстановление идет даже более динамично. Слова главы российского правительства приводит РИА Новости.

«Вопреки негативным прогнозам, в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира», — констатировал Мишустин. По его мнению, такой результат оказался возможен благодаря правильным решениям властей и работе представителей делового сообщества.

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По оценкам экспертов, Россия оказалась более готовой к кризису, чем большинство других крупных развивающихся стран. При этом одним из залогов стабильности называют введенные в 2014 году санкции: из-за ограничений страна оказалась гораздо менее зависима от внешних потоков капитала.

Ранее в сентябре международное рейтинговое агентство Fitch представило прогноз по ситуации в мировой экономики. По подсчетам аналитиков, мировая экономика в текущем году снизится на 4,4 процента, а не на 4,6 процента, как ожидалось ранее. Однако в будущем темпы роста замедлятся. Эксперты также говорят об укреплении рубля: в 2021 году доллар будет стоить 70 рублей, а в 2022-м — 69 рублей.

В инвестиционном банке Morgan Stanley уверены, что в целом мировая экономика восстановится на квартал раньше, чем предполагалось. Например, в США это произойдет во втором квартале будущего года, а в развивающихся экономиках — в третьем квартале 2021-го.