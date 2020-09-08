Россию похвалили за подготовленность к кризису

Россия оказалась более готовой к кризису, чем большинство других крупных развивающихся стран. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Эксперты похвалили Россию, которая вошла в коронавирусный кризис с низкой инфляцией и безработицей, стабильным банковским сектором и большими финансовыми резервами. Как отметила экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец, если в мире не случится дополнительных потрясений, то прогнозы аналитиков по российской экономике в 2020 году будут улучшаться.

Залогом стабильности российской экономики в новый кризис стали введенные в 2014 году санкции, пояснила заместитель главного экономиста Института международных финансов в Вашингтоне Элина Рыбакова. Из-за ограничений Россия оказалась гораздо менее зависима от внешних потоков капитала, чем другие страны. Она добавила, что за рубежом от коронавируса сильнее всего пострадали малый бизнес и сфера услуг, однако в России их доля относительно невелика, что сгладило влияние кризиса.

Согласно прогнозу Bloomberg, ВВП России в текущем году сократится на 4,8 процента. Это меньше, чем опасались российские власти, когда пандемия коронавируса только начиналась. По оценке «Ренессанс Капитала», падение экономики будет даже меньше — 3,3 процента по итогам 2020 года, после чего в 2021 году последует рост в 3,8 процента.