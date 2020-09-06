В России завершили работу над планом восстановления экономики

Работа над планом восстановления российской экономики завершена. Об этом агентству ТАСС рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По его словам, документ пока не подписан, поскольку должен быть утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития. «Прогноз еще дорабатывается, вносятся последние штрихи», — уточнил Белоусов, добавив, что принятие плана ожидается в сентябре.

В июне министерство финансов и министерство экономического развития поспорили из-за будущего экономики России. Минфину не понравился скорректированный прогноз социально-экономического развития России до 2023 года, представленный Минэкономразвития. Разногласия вызвали оценки объема номинального ВВП на 2021 год. В Минфине полагают, что цифра в 113,7 триллиона рублей излишне пессимистичная, в самом ведомстве ждут более динамичного отскока экономики.

В начале июня президент России Владимир Путин одобрил план восстановления экономики. Его стоимость составит пять триллионов рублей, основная цель плана — поддержка населения и наиболее пострадавших компаний. Согласно недавнему опросу ФОМ, треть россиян верят, что экономический кризис в стране закончится через 2-3 года. При этом 26 процентов опрошенных уверены, что глубина падения экономики преувеличивается.