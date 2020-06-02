Путин одобрил план восстановления российской экономики

Президент России Владимир Путин одобрил представленный премьер-министром Михаилом Мишустиным план восстановления российской экономики, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, подготовленный правительством план может быть взят за основу. Его стоимость составит пять триллионов рублей, а главная цель — поддержка граждан и наиболее пострадавших компаний.

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В документе содержится около 500 пунктов, направленных на поддержание спроса и загрузку производственных мощностей. План рассчитан на три этапа: стабилизацию ситуации до конца 2020 года, восстановление с начала 2021-го и переход к росту в четвертом квартале 2021 года.

Согласно плану, в результате его реализации экономика России должна полностью восстановиться от связанного с коронавирусом кризиса и выйти на показатели роста выше докризисных.

«Уже к концу периода восстановления мы должны выйти на устойчивый долгосрочный рост экономики, превышающий докризисный уровень», — отметил премьер на встрече с Путиным. Также он призвал профильные ведомства обратить пристальное внимание на ситуацию с безработицей.

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