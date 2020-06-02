Россияне назвали сроки окончания кризиса в России

Треть россиян (32 процента) считают, что экономический кризис в стране закончится через 2-3 года и позже. Это следует из опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).

Около 28 процентов назвали сроком его окончания конец 2020-го или следующий год. Мнение, что Россия сильно пострадает от кризиса, разделяют 46 процентов. Это выражается в росте безработицы, остановке производства и зависимости страны от продажи сырья. При этом 26 процентов опрошенных уверены, что глубина падения экономики преувеличивается.

Треть россиян (33 процента) считают, что Россия легче, чем Запад, перенесет последствия кризиса. Около 30 процентов уверены в обратном. Еще три процента полагают, что влияние будет примерно одинаковое, 13 процентов затруднились ответить.

Почти у половины опрошенных (47 процентов) вызывают беспокойство сообщения в СМИ об экономическом кризисе, 29 процентов не испытывают тревоги по этому поводу, остальные респонденты ответить затруднились. Наибольшее впечатление на россиян произвели новости о пандемии и изоляции (10 процентов), падении курса рубля и нефтяном кризисе (9 процентов).

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