В России придумали еще один способ поддержать бизнес в условиях пандемии коронавируса: запускается новая кредитная программа поддержки занятости под 2 процента годовых для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения инфекции. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает ТАСС.

Льготная программа кредитования будет запущена по предложению российского президента Владимира Путина. Таким образом, в случае, если предприниматель получил кредит и в течение полугода сохранил 90 процентов рабочих мест, государство обязуется полностью выплатить задолженность. В случае, если сохранены были лишь 80 процентов рабочих мест, то государство выплатит лишь половину кредита и процентов по нему.

Новая программа кредитования предполагает выплату одного МРОТ на каждого сотрудника за шесть месяцев. Кроме того, на 85 процентов кредит будет обеспечен государственной гарантией. Срок погашения — 1 апреля 2021 года.

Российскому бизнесу оказываются всяческие меры поддержки в условиях пандемии коронавируса. Так, банки начали выдавать компаниям беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам, а также предоставили предприятиям МСП возможность оформить кредитные каникулы. Кроме того, в стране отменили более 200 тысяч плановых проверок бизнеса в 2020 году, а внеплановые проверки должны будут согласовываться с Генпрокуратурой.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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