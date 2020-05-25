Российский бизнес получил гранты на 28 миллиардов рублей

Предприятия малого и среднего бизнеса получили гранты на выплату зарплат в размере 28 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает в понедельник, 25 мая, ТАСС.

«Отдельно скажу по теме грантов, которые выплачивает налоговая [служба]. Здесь, кстати, вопросов меньше всего <…> 28 миллиардов рублей уже выплачено. Это значит, что было поддержано более 1 миллиона рабочих мест, 518 тысяч организаций», — уточнил Решетников.

Российскому бизнесу оказываются всяческие меры поддержки в условиях пандемии коронавируса. Так, банки начали выдавать компаниям беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам, а также предоставили предприятиям МСП возможность оформить кредитные каникулы. Кроме того, в стране отменили более 200 тысяч плановых проверок бизнеса в 2020 году, а внеплановые проверки должны будут согласовываться с Генпрокуратурой.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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