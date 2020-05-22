Бизнес получит право расторгать договоры аренды без штрафов

Госдума в третьем чтении 22 мая приняла правительственный закон, который, в частности, предоставит пострадавшим от коронавируса предприятиям малого и среднего бизнеса возможность досрочно расторгать договоры аренды недвижимости без штрафных санкций. Об этом сообщает ТАСС.

Однако уточняется, что такое право субъекты МСП получат только в случае, если арендодатель откажется от снижения платы. Обеспечительный платеж арендатору возвращаться не будет.

«В случае недостижения соглашения между арендатором и арендодателем об уменьшении арендной платы или ином изменении условий договора в течение 14 рабочих дней с момента обращения арендатора к арендодателю <...> арендатор вправе не позднее 1 октября 2020 года отказаться от указанного договора аренды», — указано в документе.

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Новый закон затронет те отрасли малого и среднего бизнеса, которые наиболее пострадали от распространения вирусной инфекции в стране. Отмечается, что договоренности о снижении размера арендной платы ограничиваются сроком в один год.

Российскому бизнесу оказываются всяческие меры поддержки в условиях пандемии коронавируса. Так, банки начали выдавать компаниям беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам, а также предоставили предприятиям МСП возможность оформить кредитные каникулы. Кроме того, в стране отменили более 200 тысяч плановых проверок бизнеса в 2020 году, а внеплановые проверки должны будут согласовываться с Генпрокуратурой.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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