Более 70 процентов обращений российского бизнеса о кредитных каникулах одобрили

Более 70 процентов обращений российского бизнеса о кредитных каникулах в условиях пандемии коронавируса уже одобрили в рамках программы реструктуризации по 106-ФЗ. Об этом рассказал руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута, передает ТАСС.
«Общая сумма уже проведенных реструктуризаций кредитов малым и средних предприятиям по собственным программам банков и по 106-ФЗ — 342 миллиарда рублей. Но мы сами видим, что уровень реструктуризации по разным банкам совершенно разный. В среднем по 106-ФЗ он находится на уровне 72 процента от числа поступивших заявлений», — отметил Мамута в ходе онлайн-совещания с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.
В начале апреля российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане, индивидуальные предприниматели и представители малого и среднего бизнеса получают право на кредитные каникулы.
Для поддержки предприятий МСП российские банки также начали выдавать бизнесу беспроцентные кредиты, чтобы компании могли выплачивать зарплаты сотрудникам. Размер выдаваемых средств определяется при учете численности сотрудников и минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев.
Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.