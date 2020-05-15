Более 70 процентов обращений российского бизнеса о кредитных каникулах одобрили

Более 70 процентов обращений российского бизнеса о кредитных каникулах в условиях пандемии коронавируса уже одобрили в рамках программы реструктуризации по 106-ФЗ. Об этом рассказал руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута, передает ТАСС.

«Общая сумма уже проведенных реструктуризаций кредитов малым и средних предприятиям по собственным программам банков и по 106-ФЗ — 342 миллиарда рублей. Но мы сами видим, что уровень реструктуризации по разным банкам совершенно разный. В среднем по 106-ФЗ он находится на уровне 72 процента от числа поступивших заявлений», — отметил Мамута в ходе онлайн-совещания с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

В начале апреля российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане, индивидуальные предприниматели и представители малого и среднего бизнеса получают право на кредитные каникулы.

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Для поддержки предприятий МСП российские банки также начали выдавать бизнесу беспроцентные кредиты, чтобы компании могли выплачивать зарплаты сотрудникам. Размер выдаваемых средств определяется при учете численности сотрудников и минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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