Десятки тысяч российских предпринимателей получили субсидии на зарплаты

Глава ФНС Даниил Егоров рассказал, что уже почти 45 тысяч российских предпринимателей получили субсидии на выплату зарплат в размере одного МРОТ на сотрудника. Об этом в четверг, 14 мая, сообщает ТАСС.
«Вчера первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей уже выплаты на счета получили. Мы это видим по нашим учетным системам», — отметил Егоров в ходе брифинга в правительстве.
В ФНС уже поступило более 350 тысяч заявлений на выплату субсидии, однако из их числа критериям соответствуют только 257 тысяч.
В конце апреля Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил увеличить размер выплат малому и среднему бизнесу на зарплаты сотрудникам до двух (МРОТ). По его словам, это необходимый минимум, который обеспечит людям нормальную жизнь.
Для поддержки предприятий МСП российские банки также начали выдавать бизнесу беспроцентные кредиты, чтобы компании могли выплачивать зарплаты сотрудникам в условиях кризиса из-за коронавируса. Размер выдаваемых средств определяется при учете численности сотрудников и минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев.
Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.