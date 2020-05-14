Десятки тысяч российских предпринимателей получили субсидии на зарплаты

Глава ФНС Даниил Егоров рассказал, что уже почти 45 тысяч российских предпринимателей получили субсидии на выплату зарплат в размере одного МРОТ на сотрудника. Об этом в четверг, 14 мая, сообщает ТАСС.

«Вчера первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей уже выплаты на счета получили. Мы это видим по нашим учетным системам», — отметил Егоров в ходе брифинга в правительстве.

В ФНС уже поступило более 350 тысяч заявлений на выплату субсидии, однако из их числа критериям соответствуют только 257 тысяч.

В конце апреля Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил увеличить размер выплат малому и среднему бизнесу на зарплаты сотрудникам до двух (МРОТ). По его словам, это необходимый минимум, который обеспечит людям нормальную жизнь.

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Для поддержки предприятий МСП российские банки также начали выдавать бизнесу беспроцентные кредиты, чтобы компании могли выплачивать зарплаты сотрудникам в условиях кризиса из-за коронавируса. Размер выдаваемых средств определяется при учете численности сотрудников и минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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