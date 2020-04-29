Бизнес-омбудсмен предложил увеличить размер выплат бизнесу на зарплаты

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил увеличить размер выплат малому и среднему бизнесу на зарплаты сотрудникам до двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Об этом он заявил в ходе пленарного заседания международного онлайн-форума «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии», передает ТАСС в среду, 29 апреля.

«Мы считаем, что выплачиваться должны деньги для сотрудников предприятий в большем объеме — два МРОТ. Это тот необходимый минимум, который обеспечит их нормальную жизнь. Но при этом выплачивать их только тем людям, зарплаты которых были меньше пяти МРОТ», — отметил бизнес-омбудсмен.

По словам Титова, меры поддержки предпринимательства должны быть целенаправленными и выверенными.

Накануне сообщалось, что российский бизнес уже получил беспроцентные кредиты на выплату зарплат сотрудникам на общую сумму более 15 миллиардов рублей.

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Для поддержки предприятий МСП российские банки начали выдавать бизнесу беспроцентные кредиты, чтобы компании могли выплачивать зарплаты сотрудникам. Размер выдаваемых средств определяется при учете численности сотрудников и минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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