Бизнес-омбудсмен предложил увеличить размер выплат бизнесу на зарплаты

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил увеличить размер выплат малому и среднему бизнесу на зарплаты сотрудникам до двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Об этом он заявил в ходе пленарного заседания международного онлайн-форума «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии», передает ТАСС в среду, 29 апреля.
«Мы считаем, что выплачиваться должны деньги для сотрудников предприятий в большем объеме — два МРОТ. Это тот необходимый минимум, который обеспечит их нормальную жизнь. Но при этом выплачивать их только тем людям, зарплаты которых были меньше пяти МРОТ», — отметил бизнес-омбудсмен.
По словам Титова, меры поддержки предпринимательства должны быть целенаправленными и выверенными.
Накануне сообщалось, что российский бизнес уже получил беспроцентные кредиты на выплату зарплат сотрудникам на общую сумму более 15 миллиардов рублей.
Для поддержки предприятий МСП российские банки начали выдавать бизнесу беспроцентные кредиты, чтобы компании могли выплачивать зарплаты сотрудникам. Размер выдаваемых средств определяется при учете численности сотрудников и минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев.
Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.