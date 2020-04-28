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Российский бизнес получил более 15 миллиардов рублей на зарплаты

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Российский бизнес получил беспроцентные кредиты на выплату зарплат сотрудникам на общую сумму более 15 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 28 апреля, говорится на сайте Минэкономразвития России.

Уточняется, что это данные мониторинга по 26 банкам, которые подписали соглашение с ведомством. При этом еще 43 кредитные организации подали заявки на присоединение к программе, а число подписавших соглашение банков уже возросло до 31.

«Программа, изначально предложенная для микро- и малого бизнеса, набирает обороты. Во-первых, уже отработаны механизмы взаимодействия банков с ФНС по подтверждению численности и отсутствию заявок на аналогичные кредиты сразу в несколько банков. Кроме того, мы подключили к программе средние и крупные предприятия», — приводятся слова замглавы Минэкономразвития Татьяны Илюшниковой.

Для поддержки предприятий МСП российские банки начали выдавать бизнесу беспроцентные кредиты, чтобы компании могли выплачивать зарплаты сотрудникам. Размер выдаваемых средств определяется при учете численности сотрудников и минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев.

По данным на 20 апреля, уже были выплачены беспроцентные кредиты в размере 4,6 миллиарда рублей на поддержку занятости.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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