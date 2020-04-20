Российский бизнес получил 4,6 миллиарда рублей на поддержку занятости

Российский бизнес получил беспроцентные кредиты на 4,6 миллиарда рублей на поддержку занятости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития.

«По данным мониторинга, только пятью крупными банками, подписавшими соглашение с Минэкономразвития, по состоянию на 17 апреля одобрено 2,5 тысячи заявок на 4,6 миллиарда рублей», — указано в сообщении. Из одобренных заявок профинансированы 911 на сумму 1,7 миллиарда рублей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал жестко контролировать ситуацию с выдачей банками льготных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса.

Российские банки с 8 апреля начали выдавать бизнесу беспроцентные кредиты, чтобы предприятия могли выплачивать зарплату сотрудникам во время пандемии коронавируса. Размер выдаваемых предприятиям МСП средств определяется при учете численности сотрудников и минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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