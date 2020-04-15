Российский бизнес получил более 500 миллионов рублей на выплату зарплат

Российские банки выдали бизнесу беспроцентные кредиты на сумму около 500 миллионов рублей. Об этом рассказал глава федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман в беседе с информационным агентством по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), передает ТАСС.

«На сегодня у нас сумма превышает уже 500 миллионов рублей. И сама по себе она может показаться небольшой, но если мы посмотрим на динамику и ретроспективу двухдневной давности, то там сумма была 70 миллионов рублей. И если такими темпами мы будем расти, это будет очень хорошая история», — уточнил Браверман.

Он подчеркнул, что благодаря этим средствам предприятия смогут сохранить рабочие места. Также глава корпорации назвал подобные условия кредита — нулевой процент с погашением равными частями в течение достаточно длительного периода — беспрецедентными мерами.

Российские банки с 8 апреля начали выдавать бизнесу беспроцентные кредиты, чтобы предприятия могли выплачивать зарплату сотрудникам. Размер выдаваемых предприятиям МСП средств определяется при учете численности сотрудников и минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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