Объем выдачи зарплатных кредитов российскому бизнесу вырос в 10 раз

Объем выдачи зарплатных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) вырос в 10 раз по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции, передает ТАСС.

По ее словам, доля одобренных заявок составляет 30 процентов. При этом Набиуллина отметила, что зарплатные кредиты под ноль процентов для бизнеса «пока идут слабо». «Учитывая, что по расчетам запрос на эту программу со стороны МСП и пострадавших секторов должен составлять около 20 миллиардов рублей в месяц, выданные сейчас 1 миллиард 100 миллионов рублей — это, конечно, крайне мало», — сказала глава ЦБ.

Она добавила, что ожидается увеличение числа банков, подключенных к программе кредитов на зарплату: сейчас их пять, а неделю назад было три. «Прежде всего мы ожидаем подключения к этой программе региональных банков», — подчеркнула Набиуллина.

Российские банки с 8 апреля начали выдавать бизнесу беспроцентные кредиты, чтобы предприятия могли выплачивать зарплату сотрудникам. Размер выдаваемых предприятиям МСП средств определяется при учете численности сотрудников и минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев. Получить беспроцентный кредит могут предприниматели, проработавшие не менее 1 года, внесенные в реестр субъектов МСП, а также ведущие деятельность в одной из девяти отраслей, которые были признаны правительством РФ наиболее пострадавшими от коронавируса.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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