МСП Банк одобрил первые 100 беспроцентных кредитов для сохранения занятости

МСП Банк, являющийся дочерним банком Корпорации МСП, с момента запуска 1 апреля 2020 года беспроцентного кредитования одобрил 127 кредитов на общую сумму около 400 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении банка. В настоящее время кредитная организация ведет работу с более чем 200 новых заявок на сумму свыше 700 миллионов рублей.

Предприятия, уже получившие от банка финансовую поддержку, смогут обеспечить заплатами более 3,5 тысячи работников.

Значительную долю компаний, получивших беспроцентные кредиты МСП Банка, составляют предприятия, работающие в сфере пассажирских и грузоперевозок, представители сферы туризма и индустрии красоты.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, кредит под ноль процентов на зарплату является реальным инструментом для поддержки бизнеса, рабочих мест. «Важно дать возможность компаниям сохранить свои коллективы. Сейчас важно банкам и бизнес-объединениям, регионам оперативно и качественно довести информацию до каждого предпринимателя о том, как и где получить эту поддержку», — заявил министр.

Получить беспроцентный кредит могут предприниматели, проработавшие не менее 1 года, внесенные в реестр субъектов МСП, а также ведущие деятельность в одной из девяти отраслей, которые были признаны правительством РФ наиболее пострадавшими от коронавируса.

Помимо этого, предприятия из пострадавших отраслей могут воспользоваться предложением банка о реструктуризации действующих кредитов и кредитных каникулах. С таким запросом обратилось уже 95 заемщиков.