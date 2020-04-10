Корпорация МСП расширила финансовую помощь пострадавшему от коронавируса бизнесу

Корпорация МСП с 9 апреля 2020 года расширила финансовую помощь субъектам МСП в рамках мер государственной поддержки пострадавшего от распространения коронавируса бизнеса.

Так, представители МСП могут воспользоваться новым финансовым продуктом, дающим возможность получить кредит в любом из уполномоченных банков по Программе стимулирования кредитования субъектов МСП по ставке 8,5 процента.

Условия предоставления кредита не зависят от отрасли компании и цели займа. При этом новые антикризисные меры не предусматривают ряда обязательных ранее требований к бизнесу. В частности, таких как положительное значение чистых активов, отсутствие просроченных платежей по обслуживанию кредитного портфеля и задолженности по уплате налогов и перед персоналом.

Программа поддержки малого и среднего бизнеса субъектов МСП реализуется Корпорацией совместно с Центральным Банком России, ставка фондирования для банков в рамках программы составляет 4 процента.

«Идеология наших мер поддержки — дать возможность бизнесу переждать сложные времена. Принимаемые решения направлены на сохранение занятости в сфере МСП, поддержание доходов граждан. Мы понимаем, что за это время в экономике образуется достаточно большой объем убытков. Эти убытки придется распределять равномерно между предпринимателями, бюджетом, банками — между всеми участниками экономической деятельности», — отметил министр экономического развития Максим Решетников. В этих условиях, такие меры как возможность реструктуризации кредитов, отсрочка по многим платежам, фокусная поддержка наиболее уязвимых сегментов бизнеса, по словам министра, представляют собой комплексный подход, «который даст предпринимателю передышку и позволит сохранить свой бизнес».

Также субъектам МСП предоставлено больше возможностей получения гарантий по кредитам. Средства, полученные от банка-партнера с гарантийным обеспечением Корпорации МСП компания может направить на срочные нужды: сохранение занятости, выплату заработной платы и текущих налогов и сборов.

Также заемщик банков-партнера получил возможность не только реструктурировать кредит под гарантию Корпорации МСП, но и отсрочить платеж на срок до 12 месяцев.

Отмечается также, что Корпорации распространит гарантийную поддержу на финансирование сферы торговли, оказавшейся в нынешней ситуации одной из наиболее уязвимых. Кроме того, заметно упростилась процедура получения кредита для заемщиков-застройщиков, применяющих счета эскроу.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Бравермана, доступность финансирования для субъектов МСП в нынешних экономических условиях является одним из основных факторов продолжения их деятельности. «Требования по получению финансирования под гарантию Корпорации существенно упрощены, а условия обслуживания кредитов стали значительно более лояльными. Такие меры как часть общего антикризисного плана позволят минимизировать негативные последствия пандемии коронавируса для компаний малого и среднего бизнеса», — пояснил он.

