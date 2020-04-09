Экономика
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших
Вооруженные налетчики увезли россиянина в лес из-за выдуманного долга
В Туркмении во время пандемии провели массовый велопробег в честь дня здоровья
В Москве число вылечившихся от коронавируса превысило 300
Мишустин поддержал заморозку цен на продукты
В Швеции призвали возобновить санкции против Росссии
Московские отели опустели
Женщина дожила до 100 лет и раскрыла секрет долголетия
В Британии вслед за Трампом раскритиковали ВОЗ из-за коронавируса
Раскрыт план США в нефтяной войне
Новости партнеров

МСП Банк предоставил субъектам МСП средства на развитие городской экономики

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

МСП Банк, являющийся дочерним банком Корпорации МСП, предоставил 300 миллионов рублей субъектам МСП на финансирование проектов в сфере развития городской экономики и комфортной городской среды в рамках выделенной ВЭБ.РФ кредитной линии под поручительство Корпорации МСП. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Финансовую поддержку получили различные городские проекты. В частности, в Тюмени на средства МСП Банка будет создан крупный фитнес-центр. На территории Екатеринбурга в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены детские и спортивные площадки во дворах, а в Самаре внедрены компоненты системы «умного города».

«В складывающей ситуации именно малые и средние предприятия находятся в фокусе особого внимания организации развития. Мы продолжаем ранее начатые программы, а также предлагаем новые меры поддержки. Особенно важно сохранить инвестиционную активность таких предприятий и поддержать проекты, которые повысят качество жизни миллионов людей в российских городах», — отметила заместитель председателя ВЭБ.РФ Марина Романова.

Для поддержки проектов в сфере развития городской экономики и комфортной городской среды МСП Банк создал специальный кредитный продукт «Городская экономика и комфортная городская среда». В рамках продукта предусмотрено финансирование проектов в 11 приоритетных отраслях, таких как жилищно-коммунальное хозяйство, комплексное развитие и благоустройство городской территории и создание культурно-досуговой и социальной инфраструктуры.
Всего по данным на 31 марта 2020 года за счет средств предоставленной ВЭБ.РФ кредитной линии МСП Банк выдал кредитов на общую сумму около 2 миллиардов рублей по средней ставке 8,12 процента годовых.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
МСП Банк выдал первые кредиты пострадавшим от коронавируса компаниям
МСП Банк профинансировал создание инновационного производства в Тульской области
Подмосковные предприниматели получат отсрочку по арендной плате
Другие материалы рубрики
Экономика00:01Сегодня
Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и Владимир Путин

Мир во время чумы

Нефтяной кризис вынуждает Россию найти общий язык с США и Саудовской Аравией. Иначе не выжить никому
11:51Сегодня

Мишустин поддержал заморозку цен на продукты

11:31Сегодня

Раскрыт план США в нефтяной войне

10:42Сегодня

Курс рубля вырос

Экономика00:07 6 апреля

Грязные деньги

Коронавирус вынуждает весь мир отказываться от наличных. Почему России это выгодно?
10:25Сегодня

Безработным москвичам упростили жизнь

09:40Сегодня

Все отрасли российской экономики сочли пострадавшими от коронавируса

09:04Сегодня

Раскрыты самые высокооплачиваемые профессии на удаленке

Экономика14:12 8 апреля

Расщедрились

Российские бизнесмены решили помочь в борьбе с коронавирусом. На что пойдут миллиарды рублей
08:59Сегодня

На Украине приготовились к прекращению транзита российского газа

08:31Сегодня

Названо самое подготовленное к кризису поколение россиян

08:29Сегодня

«Рив Гош» отказался платить поставщикам из-за коронавируса

Россия
Парковка для врачей в Москве станет бесплатной
«В груди у меня пробита дыра»
Тысячи россиян борются с коронавирусом. К чему готовиться, если заболеешь?
В России провели более миллиона тестов на коронавирус
Что нужно знать о ситуации с коронавирусом в России
Принятые меры, прогнозы ученых и советы врачей — самое главное о коронавирусе в России
В арендованных для прогулок питомцах усмотрели угрозу заражения коронавирусом
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Россияне в самоизоляции стали чаще ссориться
Все материалы
Мир
США вышли на второе место по числу жертв коронавируса
«Рабочие начали кричать и размахивать мачете»
Тысячи россиян застряли за границей из-за коронавируса. Как они выживают без денег и жилья?
Обнародованы последние данные по заболевшим коронавирусом во всем мире
Armed police officers walk on a pedestrian crossing in Beijing on March 9, 2020, wearing masks amid the spread of the new coronavirus. (Photo by Kyodo News via Getty Images)Восточное поветрие
Как успешная борьба с коронавирусом поможет Китаю победить США и стать новым мировым лидером?
«Проклятие клана Кеннеди» унесло еще одну жизнь
Число зараженных коронавирусом в мире достигло миллиона
Скорость распространения инфекции растет
В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса
Все материалы
Бывший СССР
Американские дипломаты увидели в коронавирусе возможность вернуть Крым Украине
Александр ЛукашенкоВирусный психоз
Лукашенко не хочет бороться с коронавирусом и советует всем пить водку. Что происходит в Белоруссии?
Лукашенко рассказал об избирательности коронавируса
«Можно кричать караул»
Потеря работы, упадок бизнеса и миллиардные долги — как Прибалтика противостоит коронавирусу
По улицам украинских городов провезли гроб для пропаганды карантина
Узники карантина
Мигранты из Средней Азии застряли в московских аэропортах из-за коронавируса. Но им помогли выжить
Зеленский призвал украинцев не превращаться в обиженных детей
Все материалы
Экономика
Раскрыт план США в нефтяной войне
Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и Владимир ПутинМир во время чумы
Нефтяной кризис вынуждает Россию найти общий язык с США и Саудовской Аравией. Иначе не выжить никому
Курс рубля вырос
Грязные деньги
Коронавирус вынуждает весь мир отказываться от наличных. Почему России это выгодно?
Безработным москвичам упростили жизнь
Расщедрились
Российские бизнесмены решили помочь в борьбе с коронавирусом. На что пойдут миллиарды рублей
Все материалы
Силовые структуры
Российский пенсионер расстрелял семью дочери
«Бандиты не станут рисковать»
Коронавирус ударил по российскому криминалу. Преступный мир готовится жить по новым правилам
Убивший пятерых человек россиянин объяснил поступок самообороной
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Москвич перевел 750 тысяч рублей на «Северный поток-2» и пошел в полицию
Фото с места происшествияРоссиянин расстрелял пять человек
Среди погибших оказалась девушка. Убийцу задержали на месте преступления
«Помощи не будет до конца карантина»
Российские заключенные — о том, как коронавирус изменил их жизнь в тюрьмах и колониях
Все материалы
Наука и техника
В России начали тестировать препараты от коронавируса
Коллектив театра Санпросвета Мосздрава в финальной сцене живой газеты «Красный цветок». «Тот плохой коммунист, кто не мыт и не чист»
Как в Советском Союзе боролись с эпидемиями за сто лет до коронавируса
Названа точная опасность коронавируса для детей
«Организм убивает сам себя»
Когда закончится эпидемия коронавируса, как защитить себя и от чего умирают пациенты
Известный физик с коронавирусом скончался
«Мрачные пережитки прошлого»
 
В России нашли препарат от коронавирусной пневмонии
Все материалы
Спорт
Смолов опроверг информацию о самовольном отъезде в Россию
Алла Шишкина«Купальник — моя рабочая одежда»
Синхронистка Алла Шишкина — о карантине, переносе Олимпиады и откровенных костюмах
Игрок «Фенербахче» рассказал о привезенном одноклубниками из Москвы коронавирусе
Игорь Пашкевич«Он давал силы»
Российский фигурист обыгрывал Ягудина и работал с Тутберидзе. Но уехал в США и погиб в 44 года
Футболисты массово подешевели
Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном
Поединку российского чемпиона и американца помешал коронавирус
Сборную Норвегии заподозрили в страхе перед Большуновым
Все материалы
Культура
Раскрыт диагноз Бабкиной
Инструкции по выживанию
Когда исчезнет коронавирус, как от него спастись и что может быть хуже него
Победивший коронавирус Лещенко рассказал о пребывании в реанимации
«Я никогда так много не молилась»
Коронавирус нашли уже у сотен знаменитостей. Что с ними происходит?
Группа «Несчастный случай» представила клип «Мир во время чумы»
Домохозяйки тоже плачут
 
Раскрыты подробности о состоянии Бабкиной
Все материалы
Интернет и СМИ
Порнозвезда отказалась от гонорара Pornhub ради борьбы с коронавирусом
«Дух свободы»
Звезды телевидения уходят в интернет. Там их ждут деньги и настоящая слава
Печенеги из обращения Путина превратились в поэтический мем
«Вы думали, я вас не переиграю? Я вас уничтожу!»
Скандальный российский историк провозгласил себя гением. С ним согласился весь интернет
Галустян сбрил бороду и усы
«Важно делать что-то, чтобы не сойти с ума»
Мир до коронавируса — глазами лучших фотографов современности
Ведущий Первого канала назвал Путина Познером
Все материалы
Ценности
Украинский фотограф поснимала «единственную красавицу в семье Кардашьян» в бикини
Ледяная красота
Как самая эффектная блондинка СССР блистала на обложках советских журналов, но умерла в нищете
Кейт Миддлтон перестала наряжаться из-за отсутствия соперничества с Меган Маркл
Модели в одежде бренда The BlondsСняли корону
Как коронавирус заставил богачей тратить миллионы на спасение простых людей
Дети состоятельных родителей показали роскошную жизнь в самоизоляции
Альфредо Стресснер«Он требовал, чтобы ему поставляли исключительно девственниц»
Как сын пивовара возглавил страну, построил гарем и приютил главного врача Освенцима
Россиянам помешают нарядиться доставщиками еды для обхода режима изоляции
Все материалы
Путешествия
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
«Здесь постоянно хочется совершать безумства»
Как россиянка отправилась в Португалию и познала вкус жизни
Все материалы
Из жизни
Коронавирус убил женщину и трех ее сыновей за десять дней
Мать умершего от коронавируса сына поделилась его предсмертными словами
Женщина испытывала возбуждение и месяцами избегала секса из-за редкой болезни
«Даже если негде ночевать, тебе всегда найдут место»
История россиянина о переезде и жизни в Канаде
21-летняя медсестра написала завещание на случай смерти от коронавируса
Скотт Джозеф Келли«Это серьезное испытание»
Космонавты, отшельники и мореплаватели — о том, как пережить самоизоляцию в эпоху коронавируса
Все материалы
Lexus обновил купе LC
BMW R 18: немецкий ретро-мотоцикл с гигантским мотором
Посмотрите на новый тяжёлый круизер BMW: мечта кастомайзера!
Самый большой кроссовер Volkswagen обзавелся спортивной версией
Самые продаваемые автомобили России: март 2020
Какие модели покупали россияне в марте 2020 года: 25 бестселлеров
Московской полиции разрешили штрафовать водителей во время карантина
Длительный тест Lada XRay Cross с вариатором
Удиви меня: первые недели с приподнятым хэтчбеком из Тольятти
Россиянам продлят срок действия автомобильных прав из-за коронавируса
Все материалы
Дом
Самоизолированные россияне начали сбегать от семей на съемные квартиры
Гнездо параноика
Лучшие убежища на случай смертельных вирусов, ядерной войны и зомби-апокалипсиса
Россиянки сожгли чужую дачу ради хайпа в Instagram
Партнерский материал
Шик и блеск
Как выглядит идеальный дом? Тест
Названы регионы России с дорожающим жильем
«Проще отказать, чем нести убытки»
Банки все чаще отказывают россиянам в ипотеке. Что будет дальше?
В России задумались над увеличением порога ипотеки
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Российский регион обеспечат современными библиотеками
В Минобрнауки оценили переход российских вузов на дистанционное обучение
Утрату трудоспособности россиян предложили устанавливать онлайн
Все материалы