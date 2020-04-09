МСП Банк предоставил субъектам МСП средства на развитие городской экономики

МСП Банк, являющийся дочерним банком Корпорации МСП, предоставил 300 миллионов рублей субъектам МСП на финансирование проектов в сфере развития городской экономики и комфортной городской среды в рамках выделенной ВЭБ.РФ кредитной линии под поручительство Корпорации МСП. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Финансовую поддержку получили различные городские проекты. В частности, в Тюмени на средства МСП Банка будет создан крупный фитнес-центр. На территории Екатеринбурга в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены детские и спортивные площадки во дворах, а в Самаре внедрены компоненты системы «умного города».

«В складывающей ситуации именно малые и средние предприятия находятся в фокусе особого внимания организации развития. Мы продолжаем ранее начатые программы, а также предлагаем новые меры поддержки. Особенно важно сохранить инвестиционную активность таких предприятий и поддержать проекты, которые повысят качество жизни миллионов людей в российских городах», — отметила заместитель председателя ВЭБ.РФ Марина Романова.

Для поддержки проектов в сфере развития городской экономики и комфортной городской среды МСП Банк создал специальный кредитный продукт «Городская экономика и комфортная городская среда». В рамках продукта предусмотрено финансирование проектов в 11 приоритетных отраслях, таких как жилищно-коммунальное хозяйство, комплексное развитие и благоустройство городской территории и создание культурно-досуговой и социальной инфраструктуры.

Всего по данным на 31 марта 2020 года за счет средств предоставленной ВЭБ.РФ кредитной линии МСП Банк выдал кредитов на общую сумму около 2 миллиардов рублей по средней ставке 8,12 процента годовых.