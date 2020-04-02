Подмосковные предприниматели получат отсрочку по арендной плате

В Московской области представители бизнеса получат трехмесячную отсрочку по арендной плате за государственное и муниципальное имущество. Об этом 2 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья.

«Кроме того, по поручению губернатора, в регионе увеличивается размер субсидии на возмещение затрат на покупки оборудования — с 30 до 50 процентов», — указано в сообщении.

Уточняется, что указанные меры направлены на поддержку бизнеса в кризисный период из-за распространения коронавирусной инфекции. Для этих же целей будет дополнительно внесено 200 миллионов рублей в Фонд микрофинансирования малого и среднего бизнеса региона, чтобы расширить охват индивидуальных предпринимателей и организаций для предоставления микрокредитов.

Накануне сообщалось, что малый и средний бизнес получит кредиты на зарплаты сотрудникам в МСП Банке. Действующие клиенты банка смогут оформить кредиты по упрощенной форме. Субсидии на проценты по кредитам выделит Минэкономразвития России, выдачу рефинансирует Банк России, а госкорпорация ВЭБ.РФ предоставляет обеспечение в виде поручительства.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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