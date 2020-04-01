Малый и средний бизнес получит кредиты на зарплаты сотрудникам в МСП Банке, который является дочерней структурой Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом в среду, 1 апреля, сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

«МСП Банк с 1 апреля будет выдавать беспроцентные кредиты субъектам МСП на выплату заработной платы сотрудникам в рамках мер государственной поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса», — указано в сообщении.

Действующие клиенты банка смогут оформить кредиты по упрощенной форме. Субсидии на проценты по кредитам выделит Минэкономразвития России, выдачу рефинансирует Банк России, а госкорпорация ВЭБ.РФ предоставляет обеспечение в виде поручительства.

Как сообщалось накануне, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство на фоне пандемии коронавируса будет расширять и корректировать перечень мер по поддержке предпринимателей, испытывающих трудности.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!