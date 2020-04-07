МСП Банк выдал первые кредиты пострадавшим от коронавируса компаниям

МСП Банк, являющийся дочерним банком Корпорации МСП, в рамках поддержки пострадавших от последствий коронавируса субъектов МСП выдал первые беспроцентные кредиты. Об этом говорится в сообщении банка.

Кредиты были выданы трем предприятиям, занимающимся грузоперевозками в Краснодарском крае, Ростовской области и Пермском крае. Общая сумма поддержки, предоставленной для обеспечения 175 сотрудников предприятий зарплатой, составила 17,5 миллиона рублей.

В банке отметили, что компании являются действующими клиентами кредитной организации, и на процедуру выдачи кредитов потребовался всего один рабочий день.

Благодаря кредитам компании смогут обеспечить непрерывную деятельность и стабильную оплату труда.

По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, конечной целью такого способа поддержки бизнеса является сохранение занятости и зарплат.

«С этой целью запустили такой проект: по МРОТу на каждого занятого у предпринимателя будет возможность взять кредит под 0 процентов. Это опять же МСП, пострадавшие отрасли, для того чтобы на 6 месяцев предприниматель мог получить передышку», — заявил министр.

С 1 апреля 2020 года МСП Банк начал выдавать субъектам МСП беспроцентные кредиты, которые могут быть направлены на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, в частности на выплату заработной платы. Объем такого кредита рассчитывается исходя из базы минимального размера оплаты труда (индивидуально для каждого региона) и количества сотрудников, состоящих в штате. Кредит выдается на шесть месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока.

