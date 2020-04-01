МСП Банк поддержит предпринимателей беспроцентными кредитами на выплату зарплаты

МСП Банк, являющийся дочерним банком Корпорации МСП, с 1 апреля начинает выдавать беспроцентные кредиты субъектам МСП на выплату заработной платы сотрудникам в рамках мер государственной поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Новый кредитный продукт для субъектов МСП предназначен для неотложных нужд в целях поддержки и сохранения занятости, в частности, для выплаты заработной платы на ежемесячной основе в течение полугода с момента получения займа.

Расчет размера кредита производится на базе минимального размера оплаты труда (индивидуально для каждого региона) и количества сотрудников, состоящих в штате. Срок кредита составляет 6 месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока.

Процентная ставка по кредитам субсидируется Минэкономразвития РФ, выдачи рефинансируются Центральным банком, ВЭБ.РФ предоставляет обеспечение в виде поручительства.

«В нынешних условиях очень важно поддержать малых предпринимателей и стоящих за ними трудовые коллективы. У организаций развития есть необходимые инструменты, чтобы гибко реагировать на потребности реальной экономики и предоставить бизнесу плечо в этой ситуации», — отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Для действующих клиентов МСП Банка оформление беспроцентных кредитов будет происходить по максимально упрощенной процедуре.

По словам председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова, алый и средний бизнес являются одним из наиболее уязвимых секторов российской экономики в связи с пандемией коронавируса. «МСП Банк является нишевым банком, чьей основной миссией является поддержка этого сегмента. И мы сделаем все возможное для оказания помощи субъектам МСП в это нелегкое время. Для каждого обратившегося в наш банк предпринимателя мы предложим эффективное решение в индивидуальном формате», — подчеркнул он.