МСП Банк профинансировал создание инновационного производства в Тульской области

МСП Банк открыл две кредитные линии на общую сумму 980 миллионов рублей компании «ПромБиоТехнологии» для строительства в моногороде Ефремове Тульской области инновационного завода по выпуску уникальных кормовых микробиологических белков, аминокислот и пищевых ингредиентов. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Основной объем средств предоставлен по ставке 5 процентов годовых на 7 лет в рамках программы льготного кредитования Министерства сельского хозяйства РФ. Кредитные линии обеспечены гарантиями Корпорации МСП и поручительствами региональной гарантийной организации. Проект был отобран к финансированию в рамках стратегической сессии Корпорации МСП в Тульской области, которая состоялась в 2019 году.

Строительство нового завода намечено в «ТОСЭР Ефремов» в рамках создания и развития Биотехнологического кластера. Современный заводской комплекс будет обеспечен безотходными технологиями и автоматизированными линиями. Производство создается с учётом высокого спроса на продукцию предприятия на отечественном рынке и за рубежом.

Сообщается, что строительные работы уже начались. Общая площадь застройки составляет 5 тысяч квадратных метров. Производственные мощности позволят выпускать до 21,6 тысячи тонн продукции в год. В линейке товаров будут лизин, белково-витаминно-минеральные комплексы, ингредиенты для пищевой отрасли.