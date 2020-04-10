МСП Банк сообщил о высокой заинтересованности МСП в кредитной поддержке

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, зафиксировал большую заинтересованность субъектов МСП к кредитной поддержке под 0 процентов годовых для поддержки и сохранения занятости, в частности на выплату заработной платы сотрудникам. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

За неделю в банк поступило более 300 обращений, в работе находятся заявки на общую сумму свыше 800 миллионов рублей.

С начала приема заявок на кредитование под 0 процентов годовых МСП Банк одобрил более 50 кредитов на общую сумму около 160 миллионов рублей, что позволило обеспечить заработной платой более полутора тысяч работников по всей стране. Срок рассмотрения заявки в среднем составляет один рабочий день.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, кредиты под 0 процентов на выплату зарплаты помогут пережить непростое время многим компаниям из сегмента МСП. «По МРОТу на каждого занятого у предпринимателя есть возможность взять беспроцентный кредит на 6 месяцев, что особенно актуально для микропредприятий. Именно они в числе первых, кто подал заявки на данный вид государственной поддержки. Высокий спрос со стороны бизнеса уже в первые дни запуска программы свидетельствует о её востребованности и своевременности», — завил министр.

МСП Банк предоставляет кредитную поддержку для сохранения и поддержания занятости как для своих действующих клиентов, так и для новых клиентов из субъектов МСП, которые соответствуют условиям кредитного продукта, размещенным на сайте банка: https://mspbank.ru/credit/zp-v-dolg/. Для запуска этого продукта ВЭБ.РФ предоставил в пользу МСП Банка поручительство для заемщиков — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которое обеспечивает 75 процнтов от суммы основного долга по кредитному договору.

«Организации развития оперативно предоставили новый кредитный продукт для предпринимателей, которые сейчас сталкиваются с непростой ситуацией. Особенно важно, чтобы эта мера сработала на поддержание занятости и помогла предприятиям пройти этот временный период, сохранив трудовые коллективы», — заявил Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Для действующих клиентов срок рассмотрения заявки на кредит составляет один рабочий день, для новых клиентов — 2 рабочих дня. При этом средства могут быть перечислены на расчетный счет в другом банке.