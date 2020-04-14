МСП Банк продолжил кредитование застройщиков в условиях коронавируса

МСП Банк в 15-дневный срок предоставил проектное финансирование резиденту территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» компании «Атолл» в размере более 930 миллионов рублей на реализацию первой очереди проекта жилищного комплекса «Хороший» в Чите. Это стало возможным благодаря скорингу и финансово-техническому аудиту партнера банка — компании «ПИК-Франшиза». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе банка.

В МСП Банке подчеркнули, что финансирование было осуществлено в непростых условиях пандемии коронавируса благодаря переводу процесса принятия решений по кредитам субъектам МСП в онлайн-режим, прежде всего в приоритетных нишах экономики, важнейшей из которых являются предприятия Дальнего Востока.

«В условиях экономической нестабильности и периода, когда весь бизнес перешел на удаленный формат работы, выход на кредитный комитет в такой короткий срок — беспрецедентный случай. Тем не менее, компетенции и технологии сервиса "ПИК-Франшиза" и МСП Банка позволили нам гораздо эффективнее и быстрее решать сложные задачи, стоящие перед девелоперами. Именно поэтому даже сейчас мы продолжаем получать заявки от региональных игроков, которые хотят реализовывать свои проекты вместе с ПИК», — прокомментировал новость вице-президент по проектированию и развитию франшизы ПИК Алексей Алмазов.

«В непростой ситуации, в которой оказалась наша страна, миссия МСП Банка особенно важна, потому что первым удар на себя принимает малый и средний бизнес. Одной из наиболее пострадавших отраслей является жилищное строительство, и наша оперативная поддержка здесь необходима. С таким сильным партнером, как "ПИК-Франшиза", мы сумели в кратчайшие сроки отработать заявку компании "Атолл" и предоставить ей необходимое финансирование для реализации проекта по жилищному строительству. Уверены, что благодаря нашим совместным усилиям жители Читы в запланированный срок переедут в новое комфортное жилье», — отметил заместитель председателя правления МСП Банка Роман Капинос.

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Проект ЖК «Хороший» состоит из 18 девятиэтажных домов, семи административно-деловых секций коммерческого значения, а также двух дошкольных учреждений на 240 мест и школы на 800 учащихся. Проживать в будущем микрорайоне будут более 5 тысяч семей. Планировка кварталов предусматривает дворовые пространства с детскими и спортивными площадками, благоустройство и озеленение в соответствии с современными градостроительными нормами.

В рамках проекта «ПИК-Франшиза» разрабатывает мастер-план комплексного развития 22 гектаров территории, архитектурную концепцию, финансовый план, предоставляет уникальные IT-решения, готовит концепцию розничных продаж и обеспечивает маркетинговую поддержку.