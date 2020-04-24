На беспроцентные кредиты российскому бизнесу выделят еще 3,5 миллиарда рублей

Российские банки получат дополнительно 3,5 миллиарда рублей в рамках расширения программы выдачи беспроцентных кредитов на зарплату для средних и крупных компаний. Соответствующий проект представило на заседании правительства Минэкономразвития, указано на официальном сайте ведомства.

«Министр экономического развития России Максим Решетников на заседании правительства РФ 23 апреля представил проект постановления, которым предлагается распространить на средние и крупные компании программу выдачи беспроцентных кредитов на поддержание занятости», — говорится в сообщении.

Уточняется, что средним и крупным компаниям, получившим кредиты, нужно сохранить численность персонала на уровне не менее 90 процентов. Кроме того, каждый банк должен предоставить микро- и малым предприятиям 40 процентов кредитов.

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«Увеличение бюджета программы позволит дополнительно предоставить до 305 миллиардов рублей кредитов для суммарного сохранения занятости около 3,5 миллиона человек», — отмечают в ведомстве.

Для поддержки предприятий МСП российские банки начали выдавать бизнесу беспроцентные кредиты, чтобы компании могли выплачивать зарплаты сотрудникам. Размер выдаваемых средств определяется при учете численности сотрудников и минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев.

По данным на 20 апреля, уже были выплачены беспроцентные кредиты в размере 4,6 миллиарда рублей на поддержку занятости.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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