Российский бизнес безвозмездно получит за два месяца 80 миллиардов рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что около миллиона предприятий и индивидуальных предпринимателей смогут воспользоваться безвозмездной помощью от государства в размере 12 130 рублей на сотрудника. Об этом он рассказал в четверг, 23 апреля, на заседании правительства, где планируется утвердить правила выделения такой помощи, передает ТАСС.

«По прогнозу Министерства финансов, за два месяца этой субсидией смогут воспользоваться около 1 миллиона организаций и индивидуальных предпринимателей, а общий объем расходов превысит 80 миллиардов рублей», — отметил глава кабмина.

В связи с угрозой распространения коронавируса в стране президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 марта по 30 апреля с сохранением за работниками зарплат. Также в этот период в большинстве российских регионов прекратили работу рестораны, кафе, бары и непродовольственные магазины. Эта ситуация негативно отразилась на малом и среднем предпринимательстве (МСП).

Для поддержки предприятий МСП российские банки начали выдавать бизнесу беспроцентные кредиты, чтобы компании могли выплачивать зарплаты сотрудникам. Размер выдаваемых средств определяется при учете численности сотрудников и минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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