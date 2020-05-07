Российский бизнес подал 35 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов

Российские предприятия малого и среднего бизнеса подали 35 тысяч заявок в банки на реструктуризацию кредитов. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании с президентом по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы, передает ТАСС.

«Банки предоставляют кредитные каникулы организациям и гражданам, которые столкнулись с падением доходов более чем на 30 процентов, — то есть отсрочки по кредитам. В настоящий момент число обращений субъектов МСП в банки по реструктуризации или отсрочке по данному федеральному закону составило 35 тысяч обращений, из которых 60 процентов уже одобрено», — отметил министр.

Уточняется, что общий объем договоров, по которым уже предоставлены кредитные каникулы, составил почти 68 миллиардов рублей.

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30 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в связи с распространением коронавируса, помощь в реструктуризации долгов.

Для поддержки предприятий МСП российские банки начали выдавать бизнесу беспроцентные кредиты, чтобы компании могли выплачивать зарплаты сотрудникам. Размер выдаваемых средств определяется при учете численности сотрудников и минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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