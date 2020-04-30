Мишустин пообещал бизнесу помощь в реструктуризации долгов

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в связи с распространением коронавируса, помощь в реструктуризации долгов. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает ТАСС.

«Дополнительные меры поддержки будут оказаны малому и среднему бизнесу. Помимо кредитов по нулевой ставке, малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей будет легче получить льготные микрозаймы, а также реструктурировать свои долги», — отметил глава кабмина в ходе заседания правительства.

Ранее сообщалось, что российский бизнес уже получил беспроцентные кредиты на выплату зарплат сотрудникам на общую сумму более 15 миллиардов рублей.

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Для поддержки предприятий МСП российские банки начали выдавать бизнесу беспроцентные кредиты, чтобы компании могли выплачивать зарплаты сотрудникам. Размер выдаваемых средств определяется при учете численности сотрудников и минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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