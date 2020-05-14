Власти российской области потратят на поддержку бизнеса десятки миллионов рублей

Власти Кировской области потратят 42 миллиона рублей на докапитализацию Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Об этом рассказала ТАСС министр экономического развития и поддержки предпринимательства российского региона Наталья Кряжева.

Уточняется, что часть средств (5,2 миллиона рублей) будет предоставлена за счет федерального бюджета. Также в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрена докапитализация фонда в размере 37,2 миллиона рублей.

Деньги направят на льготные кредитные программы. В рамках новых заемных продуктов «Антикризис» и «Онлайн старт» местные предприниматели смогут получить 500 тысяч рублей по ставке 2,75 процента годовых и займы в размере 100 тысяч рублей по ставке 5,5 процента годовых соответственно.

В 2019 году в Кирове также начал работу центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Он был открыт в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего бизнеса в России. В центре предприниматели смогут в режиме «одного окна» проконсультироваться по вопросам ведения бизнеса, финансовой поддержки, а также помощи в выводе продукции на экспорт.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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