В российской области прошли семинары для фермеров

В Ульяновской области прошли семинары по развитию фермерства в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области», который входит в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом в среду, 13 мая, сообщает «Российская газета».

Отмечается, что фермерам рассказали о новых мерах господдержки и продемонстрировали пример успешного опыта реализации бизнес-проектов. Участие в семинарах в 14 районах области приняли около 600 человек.

«Главные цели проекта, которые были поставлены президентом РФ, — это повышение доходов и уровня жизни сельских граждан через создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства. Речь идет о крестьянско-фермерских хозяйствах и сельхозпотребкооперативах», — отметил министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин.

Кроме того, в рамках нацпроекта в регионе действует программа «Агростартап».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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