Сотни российских предприятий получили кредиты под ноль процентов

Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства одобрил около 600 беспроцентных кредитов для бизнеса на 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что правительство России ранее запустило программу выдачи беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Программа призвана поддержать занятость в стране.

В пресс-службе банка подчеркнули, что, исходя из суммы выданных кредитов, «количество работников, которые сохранят занятость, достигло около 17,5 тысячи человек».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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