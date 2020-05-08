Десятки предприятий российского региона получили кредиты под ноль процентов

Десятки малых и средних предприятий Краснодарского края получили кредиты под ноль процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию региона.

Уточняется, что Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства выдал 98 миллионов рублей льготных займов на выплату зарплаты и налогов 39 кубанским предприятиям. «Это единственный российский банк, который выдает займы исключительно субъектам малого и среднего предпринимательства», — отметили в краевой администрации.

Также банк одобрил еще 12 заявок, 13 заявлений находится на рассмотрении. Уточняется, что за время пандемии коронавируса 91 предприятие Краснодарского края получило займы местного фонда микрофинасирования.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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