Раскрыты параметры третьего пакета поддержки российской экономики

Глава министерства финансов Антон Силуанов раскрыл в беседе с газетой «Ведомости» параметры третьего пакета поддержки российской экономики в условиях пандемии коронавируса.
«Третий пакет, который сейчас готовится, будет направлен на то, чтобы помочь предприятиям выйти из вынужденных каникул, помочь им развиваться после двух месяцев остановки, поддержать с оборотным капиталом», — рассказал министр.
По словам Силуанова, государство намерено и в дальнейшем уделять особое внимание сегменту малого и среднего бизнеса. Глава ведомства пообещал увеличение сумм поддержки в третьем пакете госпомощи. «Пока принято решений на 2,8 процента ВВП, но это без учета того, что мы для поддержания запланированных расходов тратим средства Фонда национального благосостояния и осуществляем дополнительные заимствования», — отметил он.
Ранее российские власти уже согласовали два аналогичных пакета на фоне пандемии коронавируса.
Для поддержки предприятий МСП российские банки начали выдавать бизнесу беспроцентные кредиты, чтобы компании могли выплачивать зарплаты сотрудникам. Размер выдаваемых средств определяется при учете численности сотрудников и минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев.
Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.