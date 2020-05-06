Раскрыты параметры третьего пакета поддержки российской экономики

Глава министерства финансов Антон Силуанов раскрыл в беседе с газетой «Ведомости» параметры третьего пакета поддержки российской экономики в условиях пандемии коронавируса.

«Третий пакет, который сейчас готовится, будет направлен на то, чтобы помочь предприятиям выйти из вынужденных каникул, помочь им развиваться после двух месяцев остановки, поддержать с оборотным капиталом», — рассказал министр.

По словам Силуанова, государство намерено и в дальнейшем уделять особое внимание сегменту малого и среднего бизнеса. Глава ведомства пообещал увеличение сумм поддержки в третьем пакете госпомощи. «Пока принято решений на 2,8 процента ВВП, но это без учета того, что мы для поддержания запланированных расходов тратим средства Фонда национального благосостояния и осуществляем дополнительные заимствования», — отметил он.

Ранее российские власти уже согласовали два аналогичных пакета на фоне пандемии коронавируса.

Материалы по теме Вирус не помеха Как столичные предприятия адаптировались в условиях распространения коронавирусной инфекции

Для поддержки предприятий МСП российские банки начали выдавать бизнесу беспроцентные кредиты, чтобы компании могли выплачивать зарплаты сотрудникам. Размер выдаваемых средств определяется при учете численности сотрудников и минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!