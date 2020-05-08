Путин потребовал повысить конкурентоспособность российских товаров

Президент Владимир Путин потребовал повысить конкурентоспособность российской продукции в борьбе за международные рынки сбыта товаров топливно-сырьевой группы и продуктов питания. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«На фоне падения глобального спроса обострилась борьба за международные рынки сбыта товаров топливно-сырьевой группы, продуктов питания, другой продукции. Чтобы преуспеть в этой борьбе, повысить конкурентоспособность российских товаров, наши экспортеры должны действовать вместе с транспортными компаниями», — сказал президент.

Также Путин рассчитывает, что отечественные перевозчики предложат «эффективные логистические модели, которые смогут поддержать, стимулировать экспорт, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью».

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!