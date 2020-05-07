Президент России Владимир Путин поручил профинансировать строительство моста в Благовещенске. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Из-за повреждения единственного моста через реку Зею, который соединяет Благовещенск с основной дорожной сетью региона и округа, движение по нему грузового и пассажирского транспорта приостановлено. Из-за этого глава области Василий Орлов просил перенести на 2020 год часть федерального финансирования на строительство второго моста.

Кроме того, президент поручил федеральным и региональным властям принять меры для оперативного восстановления движения по мостовому переходу, находящемуся в аварийном состоянии.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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