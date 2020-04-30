В российском регионе построят семеноводческий центр за 1,2 миллиарда рублей

В Ужурском районе Красноярского края построят Селекционно-семеноводческий центр с инвестициями в 1,2 миллиарда рублей, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Планируемые мощности по хранению семян — 60 тысяч тонн в год, период реализации проекта — 2020-2021 год. Предполагается, что центр будет заниматься производством и хранением элитных и высококачественных семян пшеницы, ячменя, овса, рапса и многолетних трав, адаптированных под природно-климатические условия региона.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!