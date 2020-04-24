Выросло число российских поставщиков свинины по Вьетнам. Еще три российских предприятия получили право на поставки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Таким образом, в настоящий момент уже девять российских компаний имеют право поставок свиноводческой продукции во Вьетнам», — констатировали в Россельхознадзоре. В перечень вошли «Сибирская аграрная группа» (Томская область), ООО «Коралл» (Тверская область) и СГЦ «Вишневский» (Оренбургская область).

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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