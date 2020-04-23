Путин поручил обеспечить проектирование и строительство инфраструктуры

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для того, чтобы проектирование и строительство объектов социальной и транспортной инфраструктуры продолжалось вопреки затруднениям, вызванными пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Также президент поручил в срок до 1 мая предоставить «госзаказчикам возможность не применять ряд штрафных санкций к исполнителям работ по государственным контрактам на реализацию проектов в области строительства объектов капитального строительства, в случае, если их неисполнение вызвано ограничениями, связанными с мерами по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции».

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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