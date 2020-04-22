Проект моста через Калининградский залив пройдет экологическую экспертизу

Проект моста через Калининградский залив, который соединит Северный и Южный транспортные обходы Калининграда, осенью пройдет экологическую экспертизу, а также выйдет на главную государственную экспертизу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Изыскательские работы по проекту выполнены на 95 процентов. Выполнено бурение 519 из 558 скважин, выполнена топографическая съемка территории, проведены испытания грунтов, также на месте ведется геологическая съемка.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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