Глава Минпромторга Денис Мантуров оценил ситуацию с экспортом вооружений в России: страна исполняет все подписанные контракты. Об этом он рассказал в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия-1», сообщается на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Да, экспорт вооружений продолжается, мы исполняем все те контракты, которые ранее подписаны, и продолжается работа по тем странам, которые заинтересованы в приобретении нашей техники, которая зарекомендовала себя как высокоэффективная и качественная», — отметил министр.

Он также уточнил, что Россия ищет для стран-покупателей индивидуальные решения по поставкам, чтобы не произошло срыва заказов.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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