Товары из российского региона начнут продаваться на китайской платформе

Производители из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) впервые начнут продавать свои товары через популярную китайскую платформу Epinduo в 2020 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Там будет представлена продукция Нижневартовского рыбоконсервного завода «Санта-Мария» и компании по производству натуральных косметических средств «Берегиня» (Нижневартовский район). По словам, представителя департамента экономического развития Югры, они уже направили в Китай тестовые партии — рыбные консервы из язя и щуки, натуральные масла и мыло.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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