В России расшили список экспортеров СПГ

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вносящий изменения в закон «Об экспорте газа», согласно которому расширяется перечень компаний, получающих право экспортировать сжиженный природный газ (СПГ). Документ инициирован правительством России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Согласно документу изменения в закон вносятся для того, чтобы выполнить задачу увеличения производства сжиженного природного газа в Арктике, предоставив право экспорта СПГ с участков, лицензии на которые были получены после 1 января 2013 года. Сейчас экспортировать СПГ имеют право ряд проектов «Новатэка», а также государственных «Роснефти» и «Газпрома».

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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