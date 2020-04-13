Россия возобновила экспорт рыбной продукции в Азербайджан

Россия возобновила приостановленный в феврале экспорт рыбной продукции в Азербайджан. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Россия возобновляет экспорт рыбной продукции в Азербайджан. Право поставок получили 17 аттестованных Агентством продовольственной безопасности Азербайджана российских предприятий и судов», — говорится в сообщении. Кроме того, российским рыбоперерабатывающим предприятиям, не прошедшим аттестацию, предоставлен переходный период до 1 июля 2020 года.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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