Россия отправит в Африку штурмовые лодки

«Рособоронэкспорт» начал реализацию первого за 20 лет контракта с одной из стран Африки южнее Сахары, заказчику будут поставлены штурмовые лодки БК-10. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Заключенный контракт стал первым за последние 20 лет документом на поставку финальной продукции для военно-морских сил российского производства в Африку южнее Сахары.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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