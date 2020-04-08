Новые меры таможенного регулирования, к которым вынужденно приходят страны в условиях пандемии, открывают для компаний новые возможности. Не исключено, что российские экспортеры смогут заработать на коронавирусе. Об этом сообщила глава Российского экспортного центра Вероника Никишина. Ее слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Сами ограничительные меры оказывают не такое большое влияние, как может показаться. На экспорте больше сказывается глобальное замедление экономики и торговли, которое не зависит от вводимых правительствами разных стран запретов», — подчеркнула она.

«Я бы сказала, что меры торгового регулирования, которые принимаются сейчас в мире, открывают нашим экспортерам новые возможности», — подытожила Никишина, напомнив о том, что сейчас многие страны открывают рынки и отменяют таможенные пошлины на отдельные товары.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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