Внешнеторговый оборот на Урале снизился на четверть

Уральское таможенное управление зафиксировало снижение внешнеторгового оборота в первом квартале 2020 года на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот составил 3,2 миллиарда долларов, сообщил начальник управления Максим Чмора. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

По его словам, несмотря на снижение оборота, количество участников внешнеэкономической деятельности не уменьшилось, а увеличилось на 5 процентов. Также увеличилось количество товарных партий на 6 процентов. «Чтобы пояснить данные цифры на фоне снижения стоимостного, весового оборота, мы говорим о том, что сами партии стали значительно меньше, но их стало больше», — отметил Чмора.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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