В российском регионе построят завод по глубокой переработке зерна

Завод по глубокой переработке зерна планируется построить в Шарыповском районе Красноярского края в 2020-2023 годах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале «Будущее России. Национальные проекты».

Планируется, что в год на предприятии будет перерабатываться 250 тысяч тонн пшеницы, проект оценивается в 29,4 миллиарда рублей. На предприятии планируется производить до 21 тысячи тонн клейковины в год, до 52 тысяч тонн кормовых дрожжей и до 30 тысяч тонн биоразлагаемого полимера (PLA). Кроме того, планируется производство до 40 тысяч тонн лизин-хлорида в год.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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